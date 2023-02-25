5 أوقات لرفع الأعمال طوال العام.. مهمة لكل مسلم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان وفي يومي الإثنين والخميس هو أن الأعمال -سواء كانت قولية أو فعلية- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومي الإثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.

رفع الأعمال ليلة النصف من شعبان

وذكرت دار الإفتاء، أن كلاهما ورد في السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.

رفع الأعمال الاثنين والخميس



واستشهدت دار الإفتاء، بقول العلامة الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1422): [قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَضُ الأعمالُ» أي على الملك المتعال، «يومَ الإثنينِ والخميسِ» بالجر، «فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» أي طلبًا لزيادة رفعة الدرجة... قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ»؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة] اهـ بتصرف يسير.

ثلاث أوقات لرفع الأعمال

وهناك أوقات أخرى لرفع الأعمال للمسلم طوال العام، كشفت عنها الداعية فاطمة موسى، من واعظات وزارة الأوقاف، حيث قالت إن هناك 3 أوقات ترفع فيها الأعمال، أولها صلاة الفجر، وعلى من يشهدها أن يعي أن الملائكة تحيطه وتأخذ معها تقريراً يومياً بأعماله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار".

وتابعت: ثاني هذه الأوقات عقب صلاة العصر، لذا يجب الحرص على أداء الصلاة في وقتها.

وأشارت إلى أن ثالث وقت لرفع الأعمال، هو ليلة الجمعة، لذا كان يحرص النبي على صيام الخميس، وهناك من الأحاديث ما دلت على أن رفع العمل يكون في ليلة الجمعة التي تبدأ مع مغيب شمس الخميس وحتى مغيب شمس الجمعة.

دعاء رفع الأعمال



اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين، وأجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقراً ومقاماً، ربنا أصرف عنا السوء والفحشاء وأجعلنا من عبادك المخلصين. رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا. اللهم عافنا وأعف عنا في الدنيا والأخرة.