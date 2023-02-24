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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات التموين .. فصل اجتماعي وضم الزوجة وإصدار بدل تالف إلكترونيا

صدى البلد

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة مصر الرقمية ضمن خدمات التموين الإلكترونية المختلفة التي تتيح لأصحاب البطاقات التموينية التعديل على بيانات بطاقة التموين أو طلب بعض الإجراءات الخاصة بالبطاقة التموينية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

3 خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية هي:

1- إيقاف نفسي من بطاقة تموينية

تمكنك هذه الخدمة من حذف نفسك من بطاقة التموين فى حالة أن بيانات بطاقتك التموينية بها خطأ

2- إيقاف أفراد من بطاقة تموينية

تمكنك هذه الخدمة من إيقاف أفراد مستفيدين معك بالبطاقة التموينية. 

3- إيقاف بطاقة تموينية

تمكنك هذه الخدمة من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بك فى حالة انك رب الاسرة وبيانات بطاقتك التموينية بها خطأ. 

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية التي توفر على المواطن الوقت والجهد لطلب بعض الإجراءات على البطاقة التموينية كالتالي:

تفعيل بطاقة تموين

تُمكّنك هذه الخدمة من تفعيل بطاقتك التموينية.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

تُمكّنك هذه الخدمة من إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقتك التموينية.

نقل من محافظة إلى أخرى

تُمكّنك هذه الخدمة من نقل بطاقتك التموينية التابعة لمحافظة معينة إلى محافظة أخرى.

فصل اجتماعى

تُمكّنك هذه الخدمة من فصل نفسك من البطاقة التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك.

ضم أفراد أسرتى

تُمكّنك هذه الخدمة من ضم أفراد أسرتك غير المقيدين تموينياً على بطاقتك التموينية.

الاستعلام عن صرف

تُمكّنك هذه الخدمة من الاستعلام عن صرف البطاقة التموينية.

أتاح موقع دعم مصر من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر تحديث رقم المحمول في بطاقة التموين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

ويستعرض صدى البلد خطوات تحديث رقم المحمول في البطاقة التموينية عن طريق الإنترنت من خلال رابط موقع دعم مصر.

- الدخول إلى موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول في بطاقة التموين اضغط هنا.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل رقم التليفون المحمول.

- ادخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

- بعد كتابة رقم البطاقة سيظهر اسم رب الأسرة وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

- ستظهر رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث. 

التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمات التموين الإلكترونية البطاقات التموينية موقع دعم مصر خدمات الكترونية جديدة

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