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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخطت 11 مليار دولار.. زيلينسكي يعلن حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

الرئيس الأمريكي و
الرئيس الأمريكي و نظيره الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن حزمة المساعدات الأمريكية التي أقرتها لأوكرانيا، في ظل العقوبات التي فرضتها علي روسيا في الذكري السنوية للغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي عبر تويتر :"شكرا للولايات المتحدة و للرئيس جو بايدن،  مقابل 2 مليار دولار للدفاع و 9.9 مليار دولار مساعدات مالية".

وأضاف الرئيس الأوكراني :"نحن نقدر الدعم غير المسبوق لـلولايات المتحدة في ذكرى "الغزو الشامل" ، إنها إشارة قوية للمعتدي، نحظي بدعم من الولايات المتحدة، نحن في طريقنا إلى النصر".

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وقررت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، حسبما أفادت رويترز.

ولاحقت الخزانة الأمريكية أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى بعد مساعدتهم موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العقوبات الجديدة التي أُعلنت في الذكرى الأولى للهجوم الروسي، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.صر".

 

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