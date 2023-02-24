هل تحاكم فرنسا بوتين أمام الجنائية الدولية؟.. وزيرة الخارجية تجيب

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء الخميس، أن من “المحتمل” محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت كاترين كولونا في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” “نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأسره حتى لا يفلت المنفذون والمسؤولون عن الحرب من العقاب”، مضيفة أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن توجه تهما “إلى أعلى مستوى” من القادة في الدولة الروسية.

كما أشارت إلى أن هذه المحكمة سبق أن وجهت اتهامات إلى رؤساء دول، مضيفةً: “لا أستطيع أن أتوقع إن كان ذلك سيحصل لفلاديمير بوتين، لكنه احتمال إذا تم إثبات الحقائق والمسؤوليات”.

عقوبات موسعة

مساء الخميس، أعلنت الولايات المتحدة، عزمها فرض عقوبات جديدة "واسعة النطاق" على روسيا، وذلك عقب إخفاق الاتحاد الأوروبي مجددًا في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على موسكو في الذكرى الأولى للغزو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في مؤتمر صحفي، إن "واشنطن ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مثل "المصارف والدفاع والتكنولوجيا"، وكذلك "جهات فاعلة في دول ثالثة تحاول التهرب من عقوباتنا".

وكشفت أن "الولايات المتحدة ستعلن أيضاً عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل دعماً اقتصادياً وأمنياً ودعماً للطاقة".

وأشارت كارين جان بيار، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيجتمع عبر الإنترنت، الجمعة، بزعماء مجموعة الـ7 والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيعلن عن موجة جديدة من العقوبات على روسيا".

ولفتت إلى أن القادة "سيبحثون كيفية مواصلة دعمنا لأوكرانيا وسبل زيادة الضغط على روسيا لغزوها أوكرانيا قبل عام".

يأتي ذلك، فيما حضّ وزراء المال في مجموعة الـ7 خلال اجتماع عقدوه في الهند، الخميس، صندوق النقد الدولي على تقديم برنامج مساعدات لأوكرانيا عشية الذكرى الأولى للغزو الروسي.

واعتبر بيان مشترك لمجموعة الـ7 أصدرته الرئاسة اليابانية أن العقوبات بحق موسكو "أضعفت إلى حد كبير قدرة روسيا على شن حربها غير المشروعة"، مؤكدين استعدادهم "لاتخاذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر".