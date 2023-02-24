خبير استراتيجي: روسيا تعثرت وسقطت في إخفاقات كبيرة خلال الحرب مع أوكرانيا

أكد الدكتور أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحرب الروسية الاوكرانية بدأت منذ سبع سنوات وليس في 24 فبراير الماضي، موضحا أنه في بداية الحرب الجيش الاوكراني لم يكن جاهزا لهذه الحرب.

وأشار الدكتور أحمد عليبة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن روسيا كان بها تعثر واخفاقات كبيرة خلال الحرب مع اوكرانيا ليس من المفترض الوقوع فيها، قائلا: "روسيا وقعت في أخطاء مش المفروض تقع فيها دولة بحجم روسيا".

الحرب في الجوار

وتابع: "المفروض أن روسيا مدرسة عسكرية لا تقع في أخطاء بمثل هذا الحجم خاصة وأن الحرب في الجوار وليس في مناطق بعيدة، بينما أوكرانيا تتحول لقوى عسكرية غربية منذ بداية الحرب مع روسيا".