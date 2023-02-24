عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي: روسيا تعثرت وسقطت في إخفاقات كبيرة خلال الحرب مع أوكرانيا

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحرب الروسية الاوكرانية بدأت منذ سبع سنوات وليس في 24 فبراير الماضي، موضحا أنه في بداية الحرب الجيش الاوكراني لم يكن جاهزا لهذه الحرب.

وأشار الدكتور أحمد عليبة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن روسيا كان بها تعثر واخفاقات كبيرة خلال الحرب مع اوكرانيا ليس من المفترض الوقوع فيها، قائلا: "روسيا وقعت في أخطاء مش المفروض تقع فيها دولة بحجم روسيا".

 الحرب في الجوار 

وتابع: "المفروض أن روسيا مدرسة عسكرية لا تقع في أخطاء بمثل هذا الحجم خاصة وأن الحرب في الجوار وليس في مناطق بعيدة، بينما أوكرانيا تتحول لقوى عسكرية غربية منذ بداية الحرب مع روسيا".

روسيا أوكرانيا إبراهيم عيسى حديث القاهرة السياسية الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مصر على بعد 27 كم من السويس

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

سامسونج تقدم أول تابلت رائد بتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار

مواقيت الصلاة 24-2-2023 في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

تتخطى المليون .. سعر ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة موعد مع العشاء.. نهاية أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"|مات الجميع

قلبت الفرح.. فتاة تشعل السوشيال ميديا برقصها مع زوجها بطريقة مبهجة

قضى على 4 من أسرة واحدة في بني سويف..احذروا القاتل الصامت بالمنازل

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ