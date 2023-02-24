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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشار الدجاج المجمد في الأسواق.. 3 علامات لاكتشاف الفراخ الفاسدة

صدى البلد

انتشرت الفراخ المجمدة البرازيلي في الأسواق على مدار الأيام الماضية وزاد تداول صورها خلال الساعات الأخيرة وهي دواجن مجمدة مستوردة من البرازيل وبلغ سعرها 78 جنيها فقط.

ويتساءل العديد من الأشخاص عن الأنواع مجهولة المصدر فى الأسواق وعن صحة تناولها، وهل لها نفس الفوائد الصحية للفراخ البلدي، لذا نقدم معلومات عن الفراخ المجمدة وفقا لموقع eatthis.

تحقق من اللون

من الصعب معرفة الدجاج المجمد الفاسد من لونه، وإذا كان لون الدجاج أغمق من الرمادي، يجب التخلص منه.

 

طبقة الثلج الخارجية

إذا كانت هناك طبقة سميكة من الثلج - كثلج الفريزر الذي لم تتم إذابته منذ فترة - حول الدجاج، فإنه بذلك لم يعد صالحًا، ولكن الدجاج المجمد تمامًا لن تتكون عليه طبقة الثلج السميكة هذه، وإذا كان الثلج أبيض اللون، قد تكون مشكلة متعلقة بالحرق التجميدي.

رائحة الدجاج

الدجاج النيء الفاسد له رائحة قوية للغاية يصفها البعض بأنها رائحة "حامضة"، ويشبهها البعض الآخر برائحة الأمونيا لذلك من الأفضل التخلص من الدجاج إذا كانت رائحته قوية أو غير مستحبة.

 

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