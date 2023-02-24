الرئيس الأوكراني: روسيا استهدفت مواقع نووية وعرّضت العالم للخطر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن هناك إحتمالية وقوع حلول توفيقية و تفاوض مع روسيا.

واضاف زيلينسكي قائلا :"نحن لا نريد ان يكون لدينا اي علاقات تجارية مع روسيا بل كانت هناك عقوبات".

و أعرب الرئيس الأوكراني :"لا يمكننا ان نتركهم يفعلون ما يريدون، فإن شخص واحد يقرر في روسيا، لاحظوا ما يفعلونه في أوكرانيا نحن القتل و التعذيب".

وذكر زيلينسكي أن روسيا عرضت أوروبا والعالم بالكامل الي خطر، وهاجمت مناطق نووية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أن شعب الولايات المتحدة الأمريكية مصر علي ضمان حياة الملايين من الناس في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا:"حان الوقت للوفاء بوعودنا تجاه الشعب الاوكراني، لا يمكن استمرار الحرب".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي:"لدينا القوة و المسئولية لتحقيق السلام للعالم ، لن نترك اي دولة ان تدمر".