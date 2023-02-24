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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقات الجديدة .. صدمة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي مدحت شلبي صعوبة الدفع بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وذلك في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي والتي ستقام غدا  ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية :" صعوبة مشاركة الصفقات الجديدة مع الزمالك في لقاء الترجي لكونهم لم يلعبوا مع بعضهم أي مباراة .

وأضاف مدحت شلبي أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يمتلك 3 لاعبين جدد بعد إنتهاء أزمة قيدهم في قائمة الفريق وهم محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي .

وتابع:" المباراة ستكون صعبة بالنسبة لهم وأن أول مباراة ستكون أمام الترجي التونسي وأما جماهير لن تقل عن 30 ألف مشجع .

 

 

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