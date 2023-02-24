Galaxy Book بيسخن .. دعوى قضائية تطالب بتعويض من شركة سامسونج

تبرع شركة سامسونج في تقديم هواتف محمولة رائعة ورائدة بأحدث التقنيات التي تتفوق من خلالها على جوجل وحتى آبل ومع ذلك تظل نقطة الضعف الوحيدة لديها هي أجهزة الكمبيوتر المحمول التي فشلت في إحراز نفس التقدم في صناعتها، وبالتالي يشتكي معظم المستخدمين من ارتفاع درجات غير مبرر في أجهزة الـ جالاكسي بوك مع تشغيل الوظائف الأساسية جدا للجهاز.

رُفعت دعوى قضائية مؤخرا ضد شركة Samsung Electronics مرة أخرى، في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذه المرة بسبب أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة، موديل 2021، وتتعلق الدعوى ، التي تم رفعها في محكمة نيو جيرسي الفيدرالية ، بعيب يؤثر على أجهزة Galaxy Book و Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360.

Galaxy Book

تتعلق الدعوى القضائية بموديلات عام 2021 من سامسونج ، وتزعم المدعية هالي ويليامز أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة "تسخن بشكل مفرط عند أداء وظائف الكمبيوتر المحمول الأساسية للغاية" مضيفة أنه على الرغم من تقديم شكوى للشركة الكورية، لم تفعل أي شيء لمعالجة المشكلة بالرغم من درايتها الكاملة عنه.

من غير الواضح في الدعوى القضائية إذا كان جهاز سامسونج جالاكسي بوك أصبح مع الوقت يسخن بشدة أم الخلل ظهر منذ بداية الاستخدام، على أي حال ، تقول المدعية أن Samsung "حذفت عن عمد بعض المعلومات الخاصة بالمنتج" وتقصد أجهزة الكمبيوتر المحمولة لـ Galaxy Book.

تطالب المدعية بمحاكمة أمام هيئة المحلفين لتخخذ قرارا وتبت في القضية، وتطلب أمر قضائي ينصفها والحكم بتعويض قانوني ومادي لها.

مرت بضع سنوات منذ أن أعلنت شركة سامسونج رسميا عن سلسلة Galaxy Book الجديدة، تم الإعلان عن Galaxy Book 3 في 1 فبراير تزامنا مع إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23، تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة بـ شريحة معالجة من RTX 4000-Series Nvidia Graphics وأحدث معالجات من إنتل Intel.