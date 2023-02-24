عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Galaxy Book بيسخن .. دعوى قضائية تطالب بتعويض من شركة سامسونج

Galaxy Book
Galaxy Book

تبرع شركة  سامسونج  في تقديم هواتف محمولة رائعة ورائدة بأحدث التقنيات التي تتفوق من خلالها على جوجل وحتى آبل ومع ذلك تظل نقطة الضعف الوحيدة لديها هي أجهزة الكمبيوتر المحمول التي فشلت في إحراز نفس التقدم في صناعتها، وبالتالي يشتكي معظم المستخدمين من ارتفاع درجات غير مبرر في أجهزة الـ جالاكسي بوك مع تشغيل الوظائف الأساسية جدا للجهاز.

رُفعت دعوى قضائية مؤخرا ضد شركة Samsung Electronics مرة أخرى، في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذه المرة بسبب أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة، موديل 2021،  وتتعلق الدعوى ، التي تم رفعها في محكمة نيو جيرسي الفيدرالية ، بعيب يؤثر على أجهزة Galaxy Book و Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360.

Galaxy Book

تتعلق الدعوى القضائية بموديلات عام 2021 من  سامسونج ، وتزعم المدعية هالي ويليامز أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة "تسخن بشكل مفرط عند أداء وظائف الكمبيوتر المحمول الأساسية للغاية" مضيفة أنه على الرغم من تقديم شكوى للشركة الكورية، لم تفعل أي شيء لمعالجة المشكلة بالرغم من درايتها الكاملة عنه.

أيهما أفضل؟ مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S23 وجوجل بيكسل 7

سامسونج تطرح Galaxy S24 مع خاصية التواصل عبر الأقمار الصناعية

من غير الواضح في الدعوى القضائية إذا كان جهاز  سامسونج  جالاكسي بوك أصبح مع الوقت يسخن بشدة أم الخلل ظهر منذ بداية الاستخدام، على أي حال ، تقول المدعية أن Samsung "حذفت عن عمد بعض المعلومات الخاصة بالمنتج" وتقصد أجهزة الكمبيوتر المحمولة لـ Galaxy Book. 

تطالب المدعية بمحاكمة أمام هيئة المحلفين لتخخذ قرارا وتبت في القضية، وتطلب أمر قضائي ينصفها والحكم بتعويض قانوني ومادي لها. 

مرت بضع سنوات منذ أن أعلنت شركة سامسونج رسميا عن سلسلة Galaxy Book الجديدة، تم الإعلان عن Galaxy Book 3 في 1 فبراير تزامنا مع إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23، تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة بـ شريحة معالجة من RTX 4000-Series Nvidia Graphics وأحدث معالجات من إنتل Intel.

Galaxy Book سامسونج Samsung Samsung Electronics أجهزة الكمبيوتر المحمولة Galaxy Book Pro 360 Galaxy Book Pro إنتل Nvidia جوجل آبل جالاكسي بوك نيو جيرسي الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

موضوعات متعلقة

سعر جوال Samsung Galaxy A14 5G في السعودية

سعر ومواصفات جوال ريلمي V30 في السعودية

تسريب مواصفات الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch 6

أيهما أفضل؟ مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S23 وجوجل بيكسل 7

ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple..بتسرق الصور والبيانات

بطارية بتتشال وسعر رخيص.. نوكيا تطرح رسميا هاتف C02

سامسونج تطرح Galaxy S24 مع خاصية التواصل عبر الأقمار الصناعية

سامسونج تقدم أول تابلت رائد بتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار

ترشيحاتنا

أرقام مرعبة.. عدد ضحايا الزلزال المدمر تجاوز الـ 50 ألف قتيل

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

الوداد يفوز على بترو أتليتكو بدوري أبطال إفريقيا

Galaxy Book بيسخن .. دعوى قضائية تطالب بتعويض من شركة سامسونج

مايان السيد وجه إعلاني لـ ماركة رياضية شهيرة | شاهد

لمحاربة الفلسطينيين.. إسرائيل تخصص 9 مليارات شيكل لوزير الأمن المتطرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توابل تناولها يوميا يصيب بأمراض القلب .. تعرف عليها

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ظهرت بملابس فاطمة كشري.. الإعلامية فرح تتعرض لانتقادات بسبب خطوبة عمرو راضي

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ