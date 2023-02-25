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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك الأسبوعي وتوقعات
حظك الأسبوعي وتوقعات الأبراج

يهتم الكثير من الأشخاص بقراءة حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، لمتابعة تغيرات الفلك وكيفية تأثيرها على حياتك.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

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برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 24 فبراير 2023: ترقية محتملة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

قد تضعك عصبيتك في مأزق، سيكون يوما اقتصاديا مختلطا، فرص لتحقيق أرباح نقدية إذا كنت تعمل بجد، ستستمتع مع زوجتك.

برج الثور وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

يوم مناسب للتواصل مع الأشخاص الذين نادرًا ما تلتقي بهم، تأتي الرومانسية في طريقك حيث تتعمق الصداقة، يمكنك أن تؤذي مشاعر أفراد عائلتك بقول شيء دون قصد.

برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

لا تقرض المال لأي شخص اليوم، هدايا غير متوقعة من الأقارب والأصدقاء، قد تتأثر العلاقة مع الشريك بسبب تدخل شخص ما.

برج السرطان وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

سيعطيك الناس آمالًا وأحلامًا جديدة - لكن الكثير سيعتمد على جهودك الخاصة، ستجد وقتًا لنفسك على الرغم من الروتين المزدحم.

برج الأسد وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

تجنب الصراع مع أفراد أسرتك أو أقاربك لأنه قد يؤدي إلى تفاقم مرضك، سيكون لديك عدة مصادر جديدة للدخل من خلال أصدقائك المقربين، قد يقضي أطفالك معظم وقتهم في مشاهدة التلفزيون أو اللعب بالهواتف المحمولة، قد يشارك بعض أفراد عائلتك مشاكلهم معك ويطلبون مساعدتك لحلها.

برج العذراء وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

على الرغم من الجدول الزمني المزدحم ستتمكن بسهولة من التغلب على التعب، يمكن تحقيق فكرتك في توفير المال للمستقبل اليوم، من المحتمل أن تحصل على الكثير من وقت الفراغ اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

من المحتمل أن تقضي وقتك في الرياضة للحفاظ على القدرة على التحمل البدني، ستجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك أمام زوجتك، ستتمكن من إنهاء بعض مهامك المعلقة، قد يصاب زوجك / زوجتك ببعض المضاعفات الصحية اليوم، من المحتمل أن تواجه انتقادات من أحد أفراد عائلتك اليوم. 

برج العقرب وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

من المحتمل أن تستمتع ببعض أوقات الفراغ اليوم، سيظل مركزك المالي قويًا اليوم، ولكن لا يمكنك توفير أي شيء بسبب إنفاقك على العناصر الكمالية، من المحتمل أن يقدم أقاربك طلبات غير معقولة، قد يسعى أطفالك إلى مزيد من الاهتمام.

برج القوس وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

سيكون من الحكمة تجنب أي شيء على المدى الطويل، يجب عليك حل المشكلات الشخصية في أسرع وقت ممكن، قد تكون هناك فرص لرومانسية جديدة، يمكنك قضاء بعض الوقت في حب الذات خارج جدولك المزدحم.

برج الجدي وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

يمكن أن تكون هناك استثمارات جيدة في العقارات، الأخبار غير المتوقعة ولكن الجيدة قد تبتهج بك، قد يتعامل زوجك معك بوقاحة في بعض القضايا.

برج الدلو وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

يجب ألا تبالغ في رد الفعل، يمكنك استكشاف فرص عمل جديدة، قد تأتي بعض الأخبار الجيدة من قريب بعيد، قد تنحصر بين أحلامك والواقع، قد يكون سفر العمل مثمرًا.

برج الحوت وحظك اليوم السبت 25 فبراير 2023

يجب أن يستريح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عصبية كثيرًا وبصحة جيدة، يمكنك الخروج مع زوجتك لشراء بعض الأشياء الثمينة، في وقت الفراغ، قد تفكر في تنظيف منزلك وإعادة تزيينه، ستزدهر حياتك الزوجية بالرومانسية.

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