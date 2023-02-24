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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان تغازل حبيبها في كليب "يا جمالك"

صدى البلد

طرحت النجمة المصرية كارمن سليمان أغنية "يا جمالك" وذلك عبر قناتها الرسمية بيوتيوب و جميع المنصات الموسيقية.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق أول أغانيها.

أغنية "يا جمالك" تمثل عودة قوية للمطربة كارمن سليمان، ونالت الأغنية أعجاب جمهورها في مصر والوطن العرب وذلك فور طرحها، وتغازل كارمن حبيبها في الأغنية حيث تقول كلماتها، "في عنيا يا حبيبي.. أنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالك.. يا جمالك يا جمالك.. بالي راق لما أنا شغلت بالك.

وظهرت كارمن سليمان في الكليب بـ لوك جديد وعصري يتناسب مع شكل الأغنية وتوزيعها الموسيقى الشبابي ومختلف تمامًا عما سبق وقدمته كارمن.

بإطلالة شتوية.. كارمن سليمان تتألق بسيلفي جديد| شاهد

من داخل الأستوديو.. كارمن سليمان تروج لأحدث أغانيها يا جمالك

أغنية "يا جمالك" هي الأولى من سلسلة أعمال تطرحها كارمن سليمان واحدة تلو الأخرى، احتفالًا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول أغنية لها والتي كانت بعنوان "كلام كلام".

أغنية كارمن سليمان "يا جمالك" من إنتاج مصطفى جاد CS Music ME وهي من كلمات و ألحان عزيز الشافعي و توزيع Novo ، Issa and Assouad ومن إخراج Dashyooo أما الهندسية الصوتية ف لماهر صلاح .

وكانت كارمن سليمان قد نشرت فيديو من الاستوديو أثناء تسجيل أغنية "يا جمالك"، لتكشف عن جزء بسيط منها وقد لاقى الفيديو ردود أفعال إيجابية وسط حماس جماهيري لإطلاق الأغنية.

كارمن سليمان عزيز الشافعي مصطفي جاد مصر والوطن منصات الموسيقى

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