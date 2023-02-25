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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع مرور عام على الحرب .. كندا تعلن تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الجمعة، في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن كندا ستسلّم كييف 4 دبابات إضافية من طراز "ليوبارد2" ليصل إجمالي مساهمتها إلى 8 دبابات.

وشدد ترودو، خلال مؤتمر صحفي، في تورنتو على أن "كندا متضامنة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع... وسنظل كذلك".

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واعتبر أن الرئيس الروسي "أخطأ التقدير بشكل خطير عندما شنّ حربه العدوانية، لقد قلل من شأن الأوكرانيين، واستهان بتضامن أصدقائهم في أنحاء العالم".

كما فرضت كندا عقوبات جديدة على 129 شخصًا، من بينهم وزراء وبرلمانيون، صوّتوا لصالح إجراءات تدعم الغزو الروسي، و63 كيانًا يعمل معظمها في قطاع الدفاع.

دعوة للتفاوض

في سياق متصل، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحاجة إلى "بدء التفكير في محادثات سلام مع موسكو".

وبحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن أشخاص مطلعين، فإن ماكرون وشولتز "تحدثا إلى زيلينسكي خلال اجتماع في باريس خلال هذا الشهر، وحضاه على التفكير في بدء التفاوض الروس".

ووضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأسبوع الماضي مُخططاً لاتفاقية، من شأنها أن تُوسع نطاق حصول كييف على المعدات العسكرية المتقدمة، والأسلحة، والذخيرة للدفاع عن نفسها بمجرد انتهاء الحرب.

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وأشار سوناك إلى أن الخطة ستناقش في الاجتماع السنوي لحلف "الناتو" خلال يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين وألمان وبريطانيين قولهم، إن "باريس وبرلين ترحبان بالمبادرة"، وأن حكومات الدول الثلاث تعتبرها "وسيلة لتعزيز ثقة الأوكرانيين، ومنح حكومة بلادهم حافزاً لبدء المحادثات مع روسيا".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين كانوا حريصين على القول إن أي قرار بشأن موعد وشروط، بدء محادثات السلام متروك بالكامل لأوكرانيا.

الناتو الخارجية الأمريكية أوكرانيا رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الفرنسي الرئيس الروسى كندا روسيا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

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