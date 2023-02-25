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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن وجوتيريش يؤكدان الحاجة لتعزيز سلام عادل ودائم في أوكرانيا

بلينكن
بلينكن

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الحاجة إلى تعزيز سلام عادل ودائم في أوكرانيا.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن بلينكن وجوتيريش أكدا، خلال لقائهما بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الأزمة الروسية في أوكرانيا، أهمية الاستمرار في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا والمنطقة.


وناقش الجانبان الخسائر المأساوية في الأرواح بتركيا وسوريا بسبب الزلازل والتوابع، وأكدا مجددا الحاجة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بحيث يمكن للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين.
كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة عن الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني في مواجهة قمع طالبان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان.

وزير الخارجية الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة وزير الخارجية الامريكي انطونيو جوتيريش وزارة الخارجية

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