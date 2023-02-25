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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفضت 10 جنيهات.. أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

صدى البلد

انتشرت الدواجن البرازيلية المجمدة مؤخرا والذى يبدأ سعر الكيلو منها بـ65 جنيها،  وذلك بعدما أعلنت الحكومة فتح باب استيراد الدواجن من الخارج لسد الفجوة الإنتاجية والتى حدثت نتيجة نقص الأعلاف فى الفترة الماضية،  ولكن سرعان ما تدخلت الحكومة من أجل ضبط الأسعار،  وتوفير الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

الدواجن  البيضاء: يبدأ السعر من 77 -78 جنيهًا في المزرعة، و يصل للمستهلك بسعر يتراوح من 82 إلى 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق ، كما حققت الفراخ البلدي : 98 -99 جنيهًا للكيلو ، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح من 105 ل 110 جنيها. 

 

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وتتراوح سعر الدواجن الساسو من 93 ل 95  جنيهًا للكيلو بالمزرعة ، ليصل للمستهلك بسعر من 100 ل 105 جنيهًا.

وتتراوح سعر الفراخ الأمهات البيضاء: 70-77 جنيهًا للكيلو للمستهلك أما سعر الأوراك تتراوح  بين 90- 100 جنيه للكيلو على حسب المنطقة .

أسعار الكتاكيت اليوم

انخفضت أسعار الكتاكيت حوالى 10 جنيهات خلال اليومين الماضيين ليتراوح سعره بين 22 لـ24 جنيها بعدما وصل سعر الكتكوت 33 جنيهًا ، حيث يصل سعر كتكوت أبيض بين 23 : 24 جنيهًا.

وحقق سعر الكتكوت الساسو بيت 13.5 -14 جنيهًا ، وكذلك يتراوح سعر الكتكوت البلدي من 7.5 ل 8 جنيهًا.

انخفاض أسعار البيض  

وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر  111 جنيها بعدما وصل سعرها إلي 115 جنيها خلال الأسبوع الماضي،  وتصل للمستهلك بسعر يتراوح مم 116 لـ 120 جنيها .

وسجلت كرتونة البيض البلدي 120 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.
 

 أما سعر كرتونة البيض الأبيض حقق 108 جنيها بعدما كان متوسط سعره 112 جنيهًا أمس ، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

فيما أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن.

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، خلال تصريحا تليفزيونية "الدواجن أمس كانت بسعر 78 جنيها في المزرعة أما اليوم فوصلت لـ 69 جنيها، أي هناك انخفاض 9 جنيهات".

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية،: "أسعار الدواجن انخفضت بسبب استيراد الدجاج البرازيلي من الخارج"، معقبا: "الدولة تدخلت لحل الأزمة وسد العجز قبل شهر رمضان".

 

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