عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث فرص الاستثمار والانضباط داخل الهيئات الشبابية بسيناء

تفقد المنشآت الشبابية
تفقد المنشآت الشبابية في سيناء

‎تفقد إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، عدد من المنشات الرياضية بمدينة العريش،  لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية،  والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية   ، بناءا علي   توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،  واللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه المحافظ..حيث تفقد  نادي نجمة سيناء ،نادي النصر ، واستاد العريش الرياضي  يرافقه أحمد رمضان أخصائي رياضي.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ، ان وزارة الشباب والرياضة  ، تولي اهتماما كبيراً بالانشطة الرياضية لاكتشاف ودعم المواهب المتنوعة من النشء والشباب.

هذا الي جانب تطوير أداء مراكز الشباب، لتكون مقصداً لكل فئات المجتمع و الإختيار الأول لهم لقضاء وقت ترفيهي وممارسة الرياضات المختلفة  .

 

تطوير مراكز الشباب

 

وأكد حسن عبدالوهاب،  حرص الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بملف تطوير مراكز الشباب، ورفع كفاءتها وتطويرها بالشكل المناسب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ومتابعة أدائها بشكل مستمر للقيام بأدوارها على أكمل وجه، لافتا إلى دور مراكز الشباب فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية للنشء والشباب.

 

والتقى حسن عبدالوهاب بالعاملين بمركز شباب الضاحية عقب الجولة، لمتابعه الأنشطة والوقوف على مستجدات العمل ،  ووضع عدد من الخطط والأنشطة ، واجبة التنفيذ خلال الفترة المقبلة بحضور محمود الشريف مدير ادراة التنمية الشبابية .

txt

منتخب شمال سيناء لذوي الهمم يحقق المركز الثالث فى بطولة كرة السلة

FB_IMG_1677307530588
FB_IMG_1677307530588
FB_IMG_1677307524656
FB_IMG_1677307524656
FB_IMG_1677307509545
FB_IMG_1677307509545
سيناء الهيئات الشبابية الاستثمار الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد التراجع المستمر

بشرى سارة| سببان عاجلان لانخفاض سعر الدجاج خلال أيام .. تفاصيل

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

لتنفيذ حكم حبسه شهرا.. مرتضى منصور يسلم نفسه للمحكمة

ترشيحاتنا

الأرصاد تناشد المواطنين: لا تنخدعوا بالدفء|تفاصيل

مباراة تصحيح المسار.. موعد مواجهة منتخب مصر للشباب والسنغال والقناة الناقلة

عدد ضخم.. 61 هزة أرضية تضرب سوريا

ليس الآن.. بايدن يؤكد نيته إعلان الترشح لولاية ثانية

الأهلي يستدرج صن داونز لإدراك حظوظه في دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. الأهلي يواجه صن داونز الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. مكون يعالج الانفلونزا ونزلات البرد فورا

بعد وفاة أسرة كاملة ...كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

ببنطلون لافت... رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة من أسفل عجلات قطار.. فيديو

فيديو

بتاع كشري.. تفاصيل القبض على طبيب السويس المزيف| فيديو جراف

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ