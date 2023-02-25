بحث فرص الاستثمار والانضباط داخل الهيئات الشبابية بسيناء

‎تفقد إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، عدد من المنشات الرياضية بمدينة العريش، لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية، والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية ، بناءا علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه المحافظ..حيث تفقد نادي نجمة سيناء ،نادي النصر ، واستاد العريش الرياضي يرافقه أحمد رمضان أخصائي رياضي.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ، ان وزارة الشباب والرياضة ، تولي اهتماما كبيراً بالانشطة الرياضية لاكتشاف ودعم المواهب المتنوعة من النشء والشباب.

هذا الي جانب تطوير أداء مراكز الشباب، لتكون مقصداً لكل فئات المجتمع و الإختيار الأول لهم لقضاء وقت ترفيهي وممارسة الرياضات المختلفة .

تطوير مراكز الشباب

وأكد حسن عبدالوهاب، حرص الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بملف تطوير مراكز الشباب، ورفع كفاءتها وتطويرها بالشكل المناسب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ومتابعة أدائها بشكل مستمر للقيام بأدوارها على أكمل وجه، لافتا إلى دور مراكز الشباب فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية للنشء والشباب.

والتقى حسن عبدالوهاب بالعاملين بمركز شباب الضاحية عقب الجولة، لمتابعه الأنشطة والوقوف على مستجدات العمل ، ووضع عدد من الخطط والأنشطة ، واجبة التنفيذ خلال الفترة المقبلة بحضور محمود الشريف مدير ادراة التنمية الشبابية .

FB_IMG_1677307530588

FB_IMG_1677307524656