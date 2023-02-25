الحالة المرورية اليوم السبت 25 فبراير

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ الحالة المرورية من خلال خرائط جوجل لأهم الطرق والمحاور الرئيسية.

وظهر طريق صلاح سالم بكل تقاطعاته باللون الأخضر في الاتجاهين وطريق العروبة وكوبري الفنجري ونقق الطيران و هناك أيضا سيولة مرورية بجزيرة الزمالك والعجوزة وذلك لأن اليوم السبت راحة أسبوعية لمعظم قطاعات الدولة.

ويشهد كوبري 6 اكتوبر في الجانبين سيولة مرورية و بالإضافة إلى أن محور 26 يوليو يتسم بالسيولة المرورية للمتجهين لأكتوبر والدائري المتقاطع مع المحور يتسم بالسيوله المرورية أيضا .

وتابعت أن طريق ماسبيرو والكورنيش في الاتجاهين يتسم بالسيولة المرورية و أمام وزارة الخارجية وأيضا وصولا إلى مطلع كوبري 15مايو فيتسم الطريق بالسيولة المرورية الكبيرة .

ونوهت إلى أهمية الالتزام بالقواعد المرورية والسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة لتجاوز السرعات ويؤدي ذلك إلى وقوع حوادث منوهة إلى رقم إغاثة الطرق 012‪21110000..