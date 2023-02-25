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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسماع أقوالهم عن الحريق| استدعاء مسئولي مسرح الهوسابير

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالأزبكية، استدعاء المسئولين عن مسرح الهوسابير الذي نشب به حريق الخميس الماضي لسماع أقوالهم والوقوف على ملابسات الحريق.

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حريق مسرح الهوسابير

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل مسرح الهوسابير بمنطقة الأزبكية،دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل مسرح الهوسابير بدائرة قسم شرطة الأزبكية،وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط حريق مسرح الهوسابير لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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