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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغز في شقة مدينة نصر.. مصرع فتاة داخل حمام بالقاهرة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان فتاة في العقد الثاني من عمرها داخل حمام شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر للوقوف على أسباب الوفاة.

العثور على جثمان فتاة داخل حمام في مدينة نصر

 قررت جهات التحقيق في شمال القاهرة، التحفظ على جثمان الفتاة ونقلها إلى مشرحة زينهم وتشريحه للوقوف على أسباب الوفاة، وكشف ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

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التحريات: صديقتها ابلغت بوفاتها في الحمام

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من فتاة أفادت بعثورها على صديقتها جثة هامدة داخل بانيو حمام الشقة المقيمين بها واستغاثت بالجيران الذين حضروا واكتشفوا وفاة الأخيرة.

أمن القاهرة: فتاة حمام مدينة نصر عمرها 19 عام

بالانتقال والفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، التي باشرها اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، العثور على جثمان فتاة بالغة من العمر 19 عاما، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية.

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نقل جثمان فتاة الحمام إلى المشرحة

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة بالغة من العمر 19 عاما وتقطن رفقة صديقتها في شقة بمنطقة مدينة نصر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والاستماع لأقوال صديقتها.

أقوال صديقة فتاة حمام شقة مدينة نصر

وأشارت صديقتها إلى أن الفتاة المتوفاة تركتها في الشقة ودخلت إلى الحمام وبعد مرور وقت قليل قامت الأولى بطرق الباب عليها إلا أنها لم ترد، وحينما حاولت فتح الباب وجدتها في بانيو الحمام لا تحرك ساكنا فقامت بالاستغاثة بالجيران الذين أبلغوا المباحث وتبين وفاة الفتاة.

القاهرة جثة فتاة فتاة مدينة نصر أخبار الحوادث مديرية امن القاهرة

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