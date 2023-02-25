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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق بحوزته 130طربة حشيش بطريق الإسماعيلية بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط سائق وبحوزته 130طربة حشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محموله.

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وطكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بورود معلومات بقيام سائق يدعي فادي. س. م 32سنة يقطن بالكيلو 11علي طريق بورسعيد في نطاق المركز بالإتجار في المواد المخدرة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد جمال عمر رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونه النقيب محمود طارق لمتابعة ومراقبة المتهم وبعد التأكد من صدق المعلومات وعقب تقنين الإجراءات.

تم وضع خطة لضبط المتهم بعمل عدة اكمنة ثابتة ومتحركة تمكنت احداها من ضبطه وبحوزته عدد 130 طربة حشيش ومبلغ مالى وعدد 3هواثف محموله أثناء قيادته سيارة ماركة فيرنا.

تحرر المحضر اللازم بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط وجاري العرض على الجهات المعنية.

الاسماعيلية طريق الاسماعيلية طريق الإسماعيلية بورسعيد امن الاسماعيلية مدير امن الاسماعيلية

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