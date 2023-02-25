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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة هامة من خادم الحرمين وولي عهده إلى أمير الكويت.. تفاصيل

خادم الحرمين
خادم الحرمين

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.


وعبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشيخ نواف الصباح، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

واثني الملك سلمان بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

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