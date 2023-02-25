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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بمراكز المنوفية

اعمال التطوير في
اعمال التطوير في شوارع المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق .


تـابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال قطع الفرمة وتسوية شارعي الأزهر والمدرسة الثانوي بناحية عمروس تمهيداً لفرد طبقة السن وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق بإجمالي أطوال 1200 م ، وكذا أعمال نظافة وتطهير شارع الاسطبل بداية من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية بطول ٥٠٠ م  تمهيداً لفرد طبقة السن ، كما تم متابعة أعمال رصف شارع الشيخ منصور الذي يربط بين شارعي بور سعيد والنصر بطول ٥٠٠ م ، وكذا أعمال نقل وترحيل أعمدة الإنارة بشارع شمس بطول ١٥٠ م بهدف توسعة الشارع للمواطنين وتمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك ضمن أعمال التطوير بالخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ .

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فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تسوية شارع مدبولي زهير ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيداً لأعمال الرصف ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تسوية ووضع طبقة الأساس بشارع مسجد التقوى ، بالإضافة إلى متابعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال الرصف والتطوير بشارعي سيدى عز الدين والمحكمة وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين .

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