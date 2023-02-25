صحة المنيا تنظم 8 قوافل لتقديم الخدمات الطبية بالقري الأكثر احتياجا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.



قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا، خلال شهر يناير الماضي، شملت قري البرشا بمركز ملوي والخياري بمركز ابوقرقاص، والجرنوس ببنى مزار، طحا بمركز سمالوط، المركز الطبي الحضري بدير مواس، دير البرشا بمركز ملوي، بنى موس بابوقرقاص، دفش بمركز سمالوط.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي على 15 ألف و288 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 1156 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لـ 119 حالة واشعة سينية 55 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 1051 مترددا وتحويل للمستشفى 301 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 1028 مترددا.

