دق ناقوس الخطر.. العالم يتجه إلى حلقة الموت

على ما يبدو أن كوكب الأرض يمر بمرحلة جديدة، بسبب التغيرات المناخية وأطلق عليها العلماء "حلقة الموت"، ولكن هذا ما يخشى منه المحللون في المركز البريطاني IPPR الذين دقوا ناقوس الخطر.





يعتقد الخبراء والعلماء أن كوكب الأرض قد دخل في حلقة الموت بسبب تغير المناخ، وذلك بحسب ما ذكره المركز البريطاني عبر موقعهالاليكتروني.





وطالب العلماء من دول العالم العمل كـ يد واحدة لحل أزمة المناخ والبيئة، وحذروا من التأخر في إيجاد الحلول أو التقاعس لأن ذلك سيكونله عواقب وخيمة لن نتمكن التخلص منها أو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، ومن ثم تتشكل "حلقة الموت".





ويأسف العلماء والمحللون بأن السلطات بدلاً من اتخاذ إجراءات، فهي تناقش بكل بساطة حتمية ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار ١.٥درجة مئوية.





وتوصل العلماء في النهاية : "هناك حاجة إلى جهود منهجية للقضاء على التهديدات، والا سيمكن للعالم أن يغرق أكثر في دوامة قاتلة منالاضطرابات البيئية المتسارعة والاستجابات الدفاعية العكسية".