خوفًا من الزلازل .. مواطن تركي يصنع صندوقا فولاذيا مجهز للاختباء بداخله

دفعت الزلازل القوية التي أسقطت المباني والعقارات في تركيا وأزهقت أرواح مواطن تركي على تصنيع صندوق فلاذي داخل منزله ليختبئ في داخله هو وعائلته عند وقوع الزلازل والكوارث الطبيعية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة مواطن تركي قام بصنع صندوق فلاذي لاستخدامه كملجأ في حالة الزلازل، كان المواطن التركي الذي يدعى مصطفى توزان ، كهربائي متقاعد بصنع صندوق فولاذي على هيئة صندوق بـ منزله الواقع في ولاية أزمير، وزوده باللازم.

فقد صنع توزان الصندوق الفلاذي التي تتحمل وزن 66 طن بـ عازل ووضع بداخله مقعد مثبت ومزود بـ أحزمة أمان، ويصل طول وعرض الصندوق 1.80 سم وعمقه 82 سم ، مصنوع من حديد NPI ومغطى بألواح MDF محاطة بالإسفنج. داخل المقصورة ، التي تتسع لـ 4 أشخاص ، توجد بطارية يمكنها توفير الطاقة لمدة 3 أيام بشكل مستقل عن شبكة كهرباء المدينة ، كما تتوفر مقابس USB لشحن الهاتف.

ولم ينس المواطن التركي الذي نفذ الصندوق الفلاذي وصمم خارجه مكتبة التلفاز أن يزود الصندوق بـ المواد الغذائية والماء، وكذلك وضع أدوات ومواد مثل مجموعات الزلازل وإمدادات الإسعافات الأولية والبطانيات.

كما توجد أحزمة أمان في المقصورة لمنع الركاب من الانقلاب في حالة حدوث زلزال محتمل. الجزء الداخلي من المقصورة مغطى بالإسفنج للحماية من الصدمات. في حالة الانهيار تم وضع نظام صوتي لتحذير فرق البحث والإنقاذ.

وعلى الرغم من انتشار القصة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزلازل الأخيرة التي وقعت في تركيا خلال هذا الشهر، إلا أن هذا الرجل قام بتصنيع الصندوق الفلاذي عندما وقع زلزال قوي في إزمير، حيث تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة قبالة سواحل سفيريهيسار في 30 أكتوبر 2020، في مقتل العشرات من المواطنين وإصابة المئات.

الجدير بالذكر أنه بلغ عدد القتلى في زلزال تركيا أكثر من 44 ألف قتيل.