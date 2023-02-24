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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بين الصخور.. ظهور مخلوق غريب في الأردن| صور

صدى البلد

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لـ مخلوق غريب ومخيف يظهر بين الصخور في الأردن.

يوضح مقطع الفيدو المتداول على نطاق واسع مجموعة من الرجال وهم في مكان أشبه بمنطقة صحراوية،  ويقدم أحدهم على رفع حجارة من مكانها.

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أزاح الرجل بيديه حجارة واحدة وصوب النور داخل كهف صغير للغاية، وبعد لحظات يظهر منه مخلوق غريب ومخيف تشبه هيئته طفل صغير إلى حد ما ولكنه مخيف.

عندما ظهر المخلوق الغريب بدأ الرجال يسمون الله" بسم الله الرحمن الرحيم.. حجي حجي.. بسم الله الرحمن الرحيم .. في شي جوه .. أبعد أبعد".

ولكن الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو وما يدور فيه قد تم تداوله قبل عدة أشهر، ولكنه تمت إعادة تداوله خلال هذه الأيام في ظل الظواهر الغريبة التي تطرأ على كوكب الأرض، ومع ذللك شوهد الفيديو مع إعادة تداوله آلالاف المرات.

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