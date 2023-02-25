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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن تفاصيل ملتقى الفكر الإسلامي بعدد من المساجد الكبرى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تفاصيل ملتقى الفكر الإسلامي بعدد من المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

ملتقى الفكر الإسلامي ببني سويف
 

وأعلن وزير الأوقاف، أنه في إطار استعداد مديرية أوقاف بني سويف للأنشطة الدعوية لشهر رمضان، فإن مديرية أوقاف بني سويف، قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد عمر بن عبد العزيز، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.
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ملتقى الفكر الإسلامي بأوقاف السويس


وصرح الشيخ ماجد راضي فرج- مدير مديرية أوقاف السويس، بأن المديرية قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م  الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد الجامع الكبير (سيدنا علي بن أبي طالب-رضي الله عنه)   ، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.
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ملتقى الفكر الإسلامي بالبحر الأحمر 

 

وفي إطار استعداد مديرية أوقاف البحر الأحمر للأنشطة الدعوية بشهر رمضان 1444هـ، صرح الشيخ / محمود طه الشيمي- مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر ، بأن المديرية قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م  الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.

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الأوقاف ملتقى الفكر الإسلامي المساجد شهر رمضان

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