وزيرة التضامن أمام النواب لكشف أسباب الزيادة السكانية وبرامج الحماية المجتمعية

يواصل مجلس النواب استخدام أدواته الرقابية الثلاثاء و يناقش ما يقرب من 165 أداة رقابية بين أسئلة و طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى وزيرة التضامن الاجتماع نيفين القباج.

وتسأل الأدوات الرقابية عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة. و تناثش طلبا مناقشة عامة مقدمان من النائب أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والنائب علاء عابد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

وتشهد الجلسة العامة مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة.

وأخرى من النائبة حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع ، و أخر مقدم من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. و آخر من النائبة نجوى خلف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون.

طلبات الإحاطة والأسئلة تناقش ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات ، وإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات.

و تشهد الجلسة مناقشة عامة عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية ، و طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية، بالاضافة لطلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية.

كما تناقش الجلسة العامة طلب مناقشة عامة مقدم من السيدة العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات بالاضافة لطلبات إحاطة مقدمة من : النائبة فاطمة سليم ، عن نتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث و النائبة سهير القاضي ، عن عدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية. و النائبة فايزة صالح ، عن انشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة.

و تناقش الجلسة العامة سؤالين مقدمين من النائبة فايزه صالح ، عن أسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن اقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة و النائبة ساره النحاس ، عما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفه.