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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مستشفى فاراسكور ويوجه بسرعة الإنتهاء من الإنشاء والتطوير

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى فاراسكور المركزي، ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للإطلاع على معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير والإنشاءات الجديدة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه خطط التطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، تفقد قسم العناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي، مشيدًا بانتظام الفرق الطبية على مدار الـ 24 ساعة، كما اطلع الوزير على نسب التردد بالمستشفى، حيث استقبلت العيادات الخارجية 128 ألف و91 حالة، وقسم الاستقبال 103 آلاف و520 مواطنا، وتم إجراء 33 ألف و940 عينة تحليل، و 19 ألف و424 جلسة علاج طبيعي، و9 آلاف و532 جلسة غسيل كلوي، و312 عملية جراحية.

وتابع أن الوزير، اطلع على المقترحات والرسومات الهندسية الخاصة بمشروع إنشاء وتطوير مستشفى فارسكور المركزي، بمساحة 17 ألف و700 متر مربع، تشمل مبنى رئيسي يضم أرضي و4 أدوار، بطاقة استيعابية 148 سرير تشمل أسرة (العناية المركزة والمتوسطة، المبتسرين)، ووجه الوزير بسرعة البدء في أعمال التطوير والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة تجهيز المستشفى وفقا للمعايير العالمية، بما يساهم في توفير خدمة طبية راقية للمواطنين.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور سيد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور محمد فوزي مدير الرقابة الداخلية بالوزارة

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام بجولة تفقدية صباح اليوم السبت، بمحافظة دمياط، زار خلالها عدد من المنشآت الطبية شملت (مركز صحة أسرة ثاني، دمياط التخصصي، مركز أورام دمياط، المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي، مستشفى دمياط العام).

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