بيخترع .. تعليق صادم من إعلامي بسبب خطأ عواد في هدف الترجي بالزمالك

هاجم الإعلامي مهيب عبد الهادي ، محمد عواد ، حارس مرمى الزمالك، بسبب خطئه الذي تسبب في الهدف الأول للترجي التونسي في شباك الأبيض بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" عواد بيخترع اساليب جديدة. في عالم التصديات ".



سجل الترجى التونسي هدف التقدم أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الترجى في الدقيقة 35 عن طريق محمد على بن حمودة من خطأ فادح من عواد وشيكابالا.

وباغت أحمد سيد زيزو مرمى الترجى من تسديدة قوية من من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس معز بن شريفيه وحولها إلي ركنية في الدقيقة 3.