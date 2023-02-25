اول رد فعل من شوبير بعد هدف الترجي الأول في مرمي الزمالك

علق الاعلامي احمد شوبير علي هدف الترجي الاولي في نادي الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"

35' محمد على حمودة يسجل الهدف الاول للترجي. ⚽

الترجي 1 - 0 الزمالك



سجل الترجى التونسي هدف التقدم أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الترجى في الدقيقة 35 عن طريق محمد على بن حمودة من خطأ فادح من عواد وشيكابالا.

وباغت أحمد سيد زيزو مرمى الترجى من تسديدة قوية من من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس معز بن شريفيه وحولها إلي ركنية في الدقيقة 3.