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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشباب يتعادل مع السنغال سلبيا في الشوط الأول

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

انتهي الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر للشباب والسنغال بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات  الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة  الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

بدأت المباراة قوية من قبل المنتخب السنغالي حيث حول تسجيل الهدف من خلال شن بعض الهجمات من الجبهة اليسرى للمنتخب .

وتراجع المنتخبان هجوميا عقب مرور أول 15 دقيقة من المباراة في ظل محاولات من قبل لاعبي المنتخب الوطني من أجل اختراق المنتخب السنغالي الإ أنها لم تشكل خطورة حقيقية .

 

وجاء تشكيل الفراعنة لمواجهة السنغال كالتالي:-

مصطفي مخلوف فى حراسة المرمى، عمر فايد، عبد الرحمن جودة، احمد رضا، رأفت خليل، خالد عوض، محمد حمدي، ماجد هاني، أحمد عبد الرحيم إيشو، يوسف حسن، وأحمد شريف".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بينما يحتل السنغال الصدارة برصيد 6 نقاط وتتواجد نيجيريا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتذليل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن الفراعنة .

ويعتبر لقاء منتخب مصر للشباب أمام منتخب السنغال لقاء الأمل والإنقاذ للفراعنة الصغار والدخول ضمن المنافسة على أفضل ثوالث للمرور إلى الأدوار التالية فى حال تحقيق الانتصار على أسود التيرانجا الصغار.

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