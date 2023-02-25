وحشية .. 3 كلاب تمزق مسنًا أمام المارة في بريطانيا | صور

توفي رجل في الثمانينيات من عمره بعد أن تعرض لهجوم بوحشية، من قبل ثلاثة كلاب من فصيلة بيتبول في الجانب الغربي من مدينة سان أنطونيو البريطانية بعد ظهر يوم الجمعة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، حين رجال الإنقاذ وصلوا إلى مكان الحادث رأوا المشهد المروع، حيث تم جر الرجل المسن من قبل الحيوانات الشريرة أثناء انتقال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

واضطر رجال الإطفاء للتدخل باستخدام فئوسهم من أجل ابعاد الكلاب وتحرير المسن من أنيابها.

كما تعرض احد رجال الإطفاء في سان أنطونيو للعض في ساقه أثناء الهجوم الذي وقع في 2800 من شارع ديبلا ، على الجانب الغربي من المدينة.

صور من هجوم الكلاب



وقال قائد الإطفاء تشارلز هود إنه لم يتضح بعد ما إذا كان أصحاب الكلاب المسؤولة عن الهجوم سيواجهون أي تهم ، على الرغم من أنه من المرجح أنهم سيواجهون ذلك.