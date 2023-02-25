انطلاق تدريب التعليم المجتمعي على آليات التسجيل والإحصاء بمدارس الشرقية

شهد "محمد رمضان غريب" وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية انطلاق البرنامج التدريبي الذي تنظمة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي و تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم بدعم من برنامج الغذاء العالمي والذي يستهدف معلمات التعليم المجتمعي علي مستوي الادارات التعليمية بمحافظة الشرقية تمهيدا لتطوير التعليم المجتمعي من خلال ادراجعها في منظومة المدرسة الذكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور اشرف علوان عضو الإدارة المركزية لمكافحة التسرب بالوزارة ومحمد منصور العباسي مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية وهالة صهيون مدير إدارة الاحصاء بالمديرية وحنان الهجرسي عضو بإدارة التعليم المجتمعي بالمديرية وعادل والي عضو بإدارة التعليم المجتمعي بالمديرية.

اشاد محمد رمضان وكيل المديرية بجهود المدربين وتميزهم وتفاعلهم مع المتدربات وطالب الجميع بالعمل والاستفادة من التدريب ونقل خبراتهن خبراتهن لاعضاء هيئة التدريس بمدارس التعليم المجتمعي.