عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق تدريب التعليم المجتمعي على آليات التسجيل والإحصاء بمدارس الشرقية

صدى البلد

شهد "محمد رمضان غريب" وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية انطلاق البرنامج التدريبي الذي تنظمة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي و تعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم بدعم من برنامج الغذاء العالمي والذي يستهدف معلمات التعليم المجتمعي علي مستوي الادارات التعليمية بمحافظة الشرقية تمهيدا لتطوير التعليم المجتمعي من خلال ادراجعها في منظومة المدرسة الذكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور اشرف علوان عضو الإدارة المركزية لمكافحة التسرب بالوزارة ومحمد منصور العباسي مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية وهالة صهيون مدير إدارة الاحصاء بالمديرية وحنان الهجرسي عضو بإدارة التعليم المجتمعي بالمديرية وعادل والي عضو بإدارة التعليم المجتمعي بالمديرية.

محافظ الشرقية : مهنة الصيدلة خدماتها محورية في كل المجالات

اشاد محمد رمضان وكيل المديرية بجهود المدربين وتميزهم وتفاعلهم مع المتدربات وطالب الجميع بالعمل والاستفادة من التدريب ونقل خبراتهن خبراتهن لاعضاء هيئة التدريس بمدارس التعليم المجتمعي.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم محافظة الشرقية مديرية التربية والتعليم الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

عاجل.. جماهير الترجى تحطم أتوبيس لاعبى الزمالك أثناء العودة لفندق الإقامة

خطأ فادح من عواد وشيكابالا.. الترجى يسجل الأول في شباك الزمالك

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

مباراة الزمالك والترجي مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. فيديو

أبو العينين : وفد البرلمان الأوروبي يشعر بحجم التقدم بمصر | فيديو

أحمد موسى عن حبس مرتضى منصور: قضاء عادل ونزيه

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض

سهل تشتريها ومتخسرش فيها .. أرخص عربية مستعملة في مصر

خلال لقائهم بأبو العينين.. نواب أوروبيون يشيدون بمصر: مثال يحتذى به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش سينما نضيفة .. 5 صور وضعت إنتصار فى مأزق

بعد انخفاض سعرها 9 جنيهات.. طبيب يكشف أهمية تناول الفراخ مرة أسبوعياً

أشعلت السوشيال ميديا .. من هي مريم ابنة الراحل محمود الجندي ؟

اللحوم النباتية تثير الجدل ..هل تشبه الحيوانية؟

فيديو

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

همثل بالحجاب ودعيت على اللي ظلموني بالكعبة..غادة إبراهيم تكشف مفاجأة على الهواء 

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ