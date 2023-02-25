مهيب عبد الهادي: كولر يتحمل مسؤولية مايحدث في النادي الأهلي

علق مهيب عبد الهادي، عن تعادل النادي الاهلي مع صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وكتب عبد الهادي، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"كولر يتحمل مسؤولية ما يحدث في النادي الأهلي دون المستوي والدوري المصري خادع لمستوي اللاعبين.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى نقطة من مباراتين بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق صن داونز بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر شالولايل في الدقيقة 34.

وسجل هدف التعادل للأهلي محمد عبد المنعم من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد عرضية من علي معلول من الجانب الأيمن، ليتصدى لها عبد المنعم برأسية ولا أروع، معلنا هدف التعادل للأهلي.