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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 2 - 2023

الصلاة
الصلاة

مع صباح كل يوم جديد، يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم، ليعرفوا موعد كل صلاة من الصلوات الخمس والتي فرضت عليهم يوميا، يتقربون فيها إلى خالقهم عز وجل، وفي هذا الإطار، نقدم لكل مسلم خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 فبراير 2023.

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مواقيت الصلاة اليوم

الفجر: ٤:٥٨ ص
الشروق: ٦:٢٥ ص
الظهر: ١٢:٠٨ م
العصر: ٣:٢٤ م
المغرب: ٥:٥٢ م
العشاء: ٧:٠٩ م


مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: ٥:٠٣ ص
الشروق: ٦:٣١ ص
الظهر: ١٢:١٣ م
العصر: ٣:٢٩ م
المغرب: ٥:٥٦ م
العشاء: ٧:١٤ م


مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: ٥:٢٧ ص
الشروق: ٦:٥٠ ص
الظهر: ١٢:٣٧ م
العصر: ٣:٥٧ م
المغرب: ٦:٢٥ م
العشاء: ٧:٣٩ م

 

وقت صلاة الفجر


يبدأ وقت صلاة الفجر، من أول ظهور لعلامته، وعلامته الدقيقة المنضبطة: هي أن يظهر ضوؤه ويبزغ خيطًا دقيقًا معترضًا في الأفق الشرقي مختلطًا بظلمة آخر الليل، وإنما يكون ذلك في نطاق هذا المدى من الانخفاض الزاويّ لا بعد ذلك، وما يستتبعه ذلك من طول نسبيٍّ لوقت الفجر إلى شروق الشمس.


وقت صلاة الظهر



وقت صلاة الظهر حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  عندما تبدأ الشمس بالزوال عن وسط السماء وميلها وانكسارها نحو الغرب؛ حيث قال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر».


وقت صلاة العصر



حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت صلاة العصر، حيث يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس، أما عن متى ينتهي وقت صلاة العصر فإن انتهاءه يقسم إلى ثلاثة أوقات، أولهما وقت اختيار ويكون فيه طول ظل الشيء مثليّ طوله الحقيقي، ووقت الجواز وهو إلى أن يستحال لون الشمس أصفر، أما وقت الاضطرار فهو وقت غروب الشمس.


وقت صلاة المغرب


يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وأجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث: «إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ» [صحيح البخاري].


وقت صلاة العشاء



يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء، وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.


ويمتد وقت صلاة العشاء، لطلوع الفجر ولا ينتهي كما يشاع بحلول منتصف الليل، والفقهاء يقسمون هذا الوقت إلى وقت جواز ووقت اختيار ووقت استحباب.

 

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