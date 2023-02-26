الأركان الأوكرانية: وحدات الصواريخ والمدفعية تصيب مجموعتين من الأفراد الروس

قالت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم، إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت مجموعتين من الجنود الروس ونظام حرب إلكترونية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم عن تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القول "خلال اليوم، شنت القوات الجوية الأوكرانية أربع غارات على مجموعات الأفراد والمعدات العسكرية للمحتلين. أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعتين من القوى العاملة للعدو، ومحطة رادار، ونظام حرب إلكتروني".

وبحسب هيئة الأركان، شنت القوات الروسية - خلال اليوم - ست ضربات صاروخية وخمس غارات جوية و10 هجمات براجمات صواريخ، وتأثرت التجمعات السكنية والمدنيون.

وفي الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية في منطقتي زابوريجيا وخيرسون، ويزيد القوات الروسية من الضغط على السكان المدنيين، ويقومون بتفتيش المنازل.

وفي موسكو، قال نائب رئيس لجنة السياسات الإعلامية في مجلس الدوما الروسي، ألكسندر يوشينكو إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المعلنة اليوم ضد مجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية لا تثير الدهشة.

وأضاف: لا يوجد ما يثير الدهشة، هناك حرب هجينة وفي هذه الحالة، ضد وسائل الإعلام التي تعمل في صالح روسيا".

وأشار إلى أن المجموعة "نشرت معلومات حول مسؤولية الدول الغربية عن أزمة الغذاء في إفريقيا بعد عقوبات الغرب ضد روسيا".

كما تم إدراج المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيفودنيا"، كيريل فيشينسكي، في الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.