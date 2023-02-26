ضربوه حتى الموت.. القصة الكاملة لمقتل معاق ذهنيا بالإسكندرية

جريمة نكراء شهدتها منطقة مينا البصل غربي الإسكندرية، اشترك فيها عاطل مع بعض الأشقياء، أدت في النهاية إلى مصرع المجني عليه، وهو من ذوي الهمم.

المتهمون اقتادوا الضحية إلى أحد المخازن بمنطقة القبارى دائرة قسم مينا البصل، والتعدى عليه بالضرب بعد رفعه على معدة ثقيلة، وما أن تيقنوا من مفارقته الحياة فكروا فى التخلص منه بعد حمله فى سيارة وإلقاء جثته فى المجرى المائى بالدخيلة، في الإسكندرية.

وعرضت وقائع القضية على محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت كامل عدلى رئيس المحكمة، والتي قضت بالسجن 5 سنوات للمتهم " ا.ال.ع" مما أسند آلية وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاشتراكه فى ضرب أفضى للموت للمجنى عليه " ص.م.م".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر، والمستشار عبدالرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11372 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة مينا بقيام المتهم بالاشتراك فى ضرب أفضى للموت داخل أحد المخازن بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث اقسام كل من الجمرك ومينا البصل والدخيلة، قيام المتهم " ا.ال.ع" عاطل بالاشتراك مع متهمين آخرين تمت محاكمتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه " ص.م.م"، بعد أن اقتادوه إلى أحد المخازن بمنطقة القبارى دائرة قسم مينا البصل، والتعدى عليه بالضرب بعد رفعه على معدة ثقيلة، وما أن تيقنوا من مفارقته الحياة فكروا فى التخلص منه بعد حمله فى سيارة والقاء جثته فى المجرى المائى بدائرة قسم الدخيلة بالطريق السريع ثم عادوا إلى مسرح الجريمة، وقاموا بالتخلص من ملابسه بإلقائها أسفل كوبرى التاريخ دائرة قسم مينا البصل.

تحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين، وتبين من اقوال شقيق المجنى عليه أنه كان يجلس وحيدا فى الشوارع والطرقات حيث أنه كان يعانى من مرض ذهنى وبمواجهة المتهمين اقرروا بارتكاب الواقعة، انتقاما من المجنى عليه للتعدى على والدهم وإصابته بمنطقة الجمرك.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.