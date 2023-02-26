بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من تونس

وصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس.

وقرر البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، حيث يستأنف الفريق مرانه غدا في الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض

فى الطعن المقدم من رئيس نادى الزمالك.

فى ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التى عقدت اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 فى الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن فى النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات .

وفيما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادى باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

واهتداء بما سبق ، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادى الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك