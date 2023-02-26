فوز مركزي شباب 6 أكتوبر والعريش في مسابقة أسرع خيمة بسيناء

فاز فريقا "كشافة ومرشدات زهرات " مركز 6 أكتوبر، وأشبال مركز شباب مدينة العريش محافظة شمال سيناء، في مسابقة أسرع خيمة ومأوى خلوى، والنماذج الكشفية ، بالإضافة إلى التنافس في المسابقات الدينية والفنية والوطنية .في إطار المعسكر الكشفي الذي نفذته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.

خيرات ومهارات

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، بشمال سيناء، إن هذه الفرق ستمثل محافظة شمال سيناء في مسابقة التميز الكشفى التي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

وأكد على أن النشاط الكشفي يكسب النشء خبرات ومهارات جديدة، لتأسيس الشخصية والتعلم،و أن هذه المهارات تأتي من خلال الممارسات العملية للنشاط الكشفي .

وضمت اللجنة التحكيم « الدكتور خليل أبراهيم خليل ،عوض الله مسلم ،اللجنة التنسيقية للكشافة والمراشدات بشمال سيناء ,عبدالمقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء ,وبشري أحمد منسق الكشافة بالمديرية ،عزيزة محمودً مديرة أدارة الإستراتيجية ,وعدد من العاملين بالمراكز .

وأضاف عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، أن النشاط الكشفي يعمل علي بناء شخصية قوية وواعية لديها ثقة بالنفس، وتقبل الآخر ومتعاونة، وتؤثر الآخرين على نفسها وتعتز بوطنها.

إضافة لإكساب الشخصية الاعتماد على النفس وحسن التصرف في المواقف وحل المشكلات والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة لها.