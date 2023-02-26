موسم كارثي.. نجم الزمالك السابق يحمل المسئولية للجميع

علق نجم الزمالك الأسبق، تامر عبد الحميد، على مستوى فريق الزمالك هذا الموسم، بمنشور عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: “موسم كارثي يمر به نادي الزمالك ‏الكل يتحمل المسؤولية”.

وحقق فريق الترجى التونسي فوزاً سهلا على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس.

وقرر البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، حيث يستأنف الفريق مرانه غدا في الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.