يحتاج معجزة.. ناقد رياضي يوجه صدمة لجماهير الزمالك بعد الهزيمة أمام الترجي..فيديو

أكد الكاتب الصحفي محسن لملوم، أن الأهلي والزمالك لم يظهرا على المستوى المطلوب خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأيضا بيراميدز وفيوتشر، في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث لم يتم تحقيق أي فوز على مستوى البطولتين.

وقال محسن لملوم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إن نادي الزمالك حظه عثر خاصة أنه صعب أموره عندما خسر على أرضه أمام شباب بلوزداد في القاهرة، واستغنى عنهم بشكل مجاني وتعادل أمام المريخ السوداني.

وتابع الكاتب الصحفي محسن لملوم، أن الزمالك أضاع 6 نقاط، ويتبقى أمامه 3 جولات منهم جولتين في القاهرة، مؤكدا أنه لا غنى عن الزمالك في الحصول على الـ 9 نقاط الكاملة.

وضع نفسه في هذا الموقف

وأشار محسن لملوم إلى أن الزمالك يحتاج معجزة، وهو من وضع نفسه في هذا الموقف.

