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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد المشروعات التنموية بإسنا

محافظ الاقصر يتفقد
محافظ الاقصر يتفقد المشروعات التنموية باسنا

 قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية بمركز ومدينة اسنا تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرى الدير والنجوع.

تفقد المحافظ موقف سيارات قرية الدير علي الطريق الزراعي والمقام علي مساحة 1500 متر تقريبا والذي تم الانتهاء من اعمال اعادة تأهيله وتجديده  ورفع كفاءته بعمل ارضيات وانشاء مكاتب ادارية ودورات مياه وتزويده بإضاءة وتجميله بتكلفة اجمالية تقدر بنحو مليون و300 الف جنيه.


وخلال تفقده للموقف عقد المحافظ لقاءاً مع مجموعة من السائقين والاهالي بالقرية وجه خلاله بأهمية الاستفادة من المبادرات التي تقدمها الحكومة لإحلال وتجديد السيارات القديمة واستبدالها بأخري حديثة حرصاً علي سلامة المواطنين.

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تابع المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة في قرية الدير والمنطقة المحيطة بمجمع الخدمات الحكومية والتي يتم تنفيذ مشروعات بها لخدمة اهالي القرية تتضمن هذه المشروعات انشاء وحدة مطافئ وشادر للخضروات والفاكهة وموقف وسوق حضاري.

تفقد المحافظ اعمال انشاء الموقف الجديد  بقرية الدير بتكلفة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه وموقعه بجوار العمارات السكنية الجديدة بقرية الدير حيث استمع لشرح مفصل عن اعمال انشاء الموقف التي تم الانتهاء منها بنسبة 70 % وتتضمن انشاء مبني اداري يضم مكاتب ادارية وغرف للأمن ودورات مياه ومداخل ومخارج للسيارات وسور حيث يقام الموقف علي مساحة تزيد عن 1000 متر ويتسع لأكثر من 20 سيارة ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر.

كما تفقد المحافظ اعمال انشاء السوق الحضاري بقرية الدير بتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه ، حيث يقام علي مساحة 1200 متر ويضم 19باكية و 8 محلات بالإضافة الي المبني الاداري ودورات المياه ووصلت نسبة التنفيذ للسوق70 % ومن المتوقع انهاؤه خلال شهر  .

كما تفقد المحافظ أعمال انشاء وحدة مطافئ قرية الدير علي مساحة 200 متر بتكلفة 3 ملايين ونصف حيث تتسع لعدد 2 سيارة  مطافي ويضم مبني الوحدة دور ارضي يضم غرف ادارية ودور اول علوي مجهز كاستراحة وبلغت نسبة التنفيذ 95%  ومن المقرر الانتهاء من اعمال انشاء الوحدة خلال 15 يوما.

واصل المحافظ جولته بتفقد منازل قرية النجوع حيث تم اعادة تأهيل وانشاء 26 منزلا لتوفير مسكن ملائم وحياة كريمة لأهالي القرية.

اختتم المحافظ جولته بتفقد حديقة اسنا المطلة علي الكورنيش والتي تم الانتهاء منها لتصبح متنفساً ومتنزهاً للأهالي حيث تم انشاؤها علي مساحة 7 آلاف متر بتكلفة تقدر بنحو 7 مليون جنيه ونصف حيث تضم الحديقة متنزهات ومسطحات خضراء وممشي واستراحات وأماكن انتظار وبرجولات خشبية وأسوار وتفتح الحديقة ابوابها امام المواطنين مجاناً.

رافق المحافظ في جولته اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، وصباح منصور وعبد الرحيم طايع نواب رئيس مدينة اسنا ، والمهندس عبد الرحيم عبد الدايم والمهندس محمد عبد الموجود بجهاز تعمير البحر الاحمر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.

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الأقصر محافظ الأقصر المشروعات التنموية إحلال وتجديد جولة تفقدية مجمع الخدمات الحكومي

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