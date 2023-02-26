سلامة الغذاء: 107 زيارات فحص لمصانع الأغذية في 17 محافظة  

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الرابع ، وذلك عن الفترة من 18 - 24 فبراير الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة تضمنت:

في إطار حرص وسعي الهيئة لتوثيق مجالات التعاون وتعزيز التنسيق بين الهيئات ذات الصلة على الصعيد التقني، وتبادل المعلومات والبيانات، التقى الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - اللواء الدكتور / إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، في حضور اللواء الدكتور أحمد الشاذلي مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة .

وتطرق الاجتماع إلى مختلف مجالات التنسيق، والتعاون من أجل ضمان السلامة الغذائية على مدى السلسلة الغذائية بأكملها من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك.

كما شارك الهوبي في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية ، حيث تم عقد الاجتماع بمقر مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز .

وقد ناقش الاجتماع ، تحديد مقابل الخدمات ومناقشة كيفية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، كما ناقش ضوابط الرقابة والفحص بالأسواق.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 12 لسنة 2020 والخاص بالزراعة العضوية، بعد موافقة مجلس النواب على القانون ويختص بالمنتجات العضوية أو الحيوية التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني، وذلك عن طريق المزارع أو مشروعات التعليب والتغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.

كما شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء يوم الأربعاء الموافق ٢٢ فبراير الجاري في ورشة عمل بعنوان ( التوعية بالقائمة البيضاء وميزة المصدر المعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والقائمة البيضاء بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ) ، بمسرح وزارة المالية بالقاهرة، وذلك في إطار خطة العمل المشتركة بين كل من الهيئتين.

حضر اللقاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل من الدكتورة صفاء زكريا - مدير إدارة شهادات الصلاحية وإدارة شركات منح الشهادات الدولية- ، والدكتور تقي الدين - مسئول القائمة البيضاء لمستوردي الغذاء-، والمهندس فرح حنا - مدير إدارة مراقبة الأغذية الواردة ونائب مدير عام الواردات الغذائية بالإدارة العامة للواردات ، وقد تم خلال ورشة العمل استعراض آليات التسجيل في القائمة البيضاء الخاصة بمستوردي الغذاء ونظام الرقابة على الواردات الغذائية القائم على المخاطر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمعايير والشروط والإجراءات المتبعة لذلك.

وفيما يخص أنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع ، فقد بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 107 زيارة فحص في 17 محافظة.

كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 12 مصنعًا، هذا وقد تم استيفاء 9 مصانع لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجها ضمن القائمة البيضاء.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 124 زيارة فحص بالعديد من المحافظات، شملت 51 زيارة للفنادق ، و 73 زيارة للمطاعم.

كما تم تنظيم زيارات فحص بالتنسيق مع وزارة السياحة بمحافظة الأقصر شملت 5 مطاعم و 5 فنادق، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 مطاعم وفندقًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص 20 زيارة، بواقع 12 زيارة معلنة و 8 زيارات غير معلنة، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي للحاصلات الزراعية.

هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 4 منشآت ( 1 محطة – 3 مورد )، كما استوفى 4 مورد أولي لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجهم بالقائمة البيضاء .

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 4660 رسالة بإجمالي 168 ألف طن.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الواردة 830 رسالة بإجمالي 77950 طن، حيث بلغ عدد الرسائل المطابقة 804 رسالة في حين تم رفض 26 رسالة.

وفيما يخص الإدارة العامة لشؤون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1586 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و 225 عينة لأغذية معدة للتصدير ، بلإضافة إلى 103 عينة لمنتجات أغذية خاصة.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 18 مأمورية رقابية للمخازن ، وتم استيفاء عدد 5 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 192 مخزن.

وحول مواقع مخازن التغذية تحت الإنشاء ، فقد تم المرور على موقعين في محافظة الغربية ، وتم استيفاء موقعين لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة.

و فيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 20 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة ، وبني سويف ، والفيوم ، والشرقية ، والبحيرة ، وتسجيل عدد 1

محلب لدى الهيئة، وبلغ إجمالي عدد المحالب المدرجة بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء 29 محلب حتى الآن.

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 52 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 35 شكوى ، وجاري فحص 17 شكوى .

كما قام فريق فحص الشكاوى بالهيئة بشن حملات مختلفة بجميع المحافظات على 230 منشأة تقوم ببيع ياميش رمضان للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل 23 زيارة تفتيش معلنة لمواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية ، و 3 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز ، بالإضافة إلى تسجيل 10 مضارب أرز .

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 2456 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية ، بالإضافة إلى تسجيل عدد 773 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 49 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية ، كما تم المرور على

50 معرض من معارض أهلا رمضان بالعديد من المحافظات للتأكد من التزام العارضين بمعايير واشتراطات سلامة الغذاء للأغذية المعروضة.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 15 فرعاً ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1158 فرع لعدد 43 سلسلة تجارية منذ بداية العمل بالإدارة.

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 25 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل 1 وحدة طعام متنقلة ، وتم استيفاء 18 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي إطار المبادرة التي قامت بها جمعية مصر والحضارات والسلام لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتزويدهم بعربات طعام متنقلة مجهزة لبدء عدد من ذوى الهمم مشروعهم الخاص، تقدمت الجمعية لكل من محافظة القاهرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول على تراخيص تداول الغذاء والتي تفيد باستيفاء تلك الوحدات لإشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وعلى الرغم من أن معظم تلك الوحدات تم تسجيلها في الهيئة في منتصف شهر فبراير الحالي، إلا أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدعم تلك المبادرات وتقديم كل أوجه المساعدة بما لا يخل بأسس واشتراطات سلامة الغذاء، فقد قامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بالهيئة بمعاينة الوحدات والتأكد من استيفاءها لإشتراطات الهيئة وإصدار الشهادات الخاصة بذلك، وقد قام السيد محافظ القاهرة بتسليم ١٠ وحدات طعام متنقلة للشباب كمرحلة أولى من تلك المبادرة ومن المنتظر أن يكون هناك مراحل تالية.

وفيما يتعلق بإدارة المجازر ، فقد قام فريق عمل الإدارة بـ 9 زيارات، وتم تسجيل عدد 1 مجزر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأصبح عدد مجازر الدواجن التي استوفت الشروط والمندرجة ضمن القائمة البيضاء 10 مجازر .

وقامت إدارة المجازر يوم الاثنين الموافق 20 من فبراير الجاري بمرافقة وفد من وزارة الزراعة الأمريكية و سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة لزيارة مصانع معالجة الأحشاء الحيوانية الطبيعية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، والتي تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و قد قام الوفد الأمريكي بتفقد تلك المصانع للتحقق من مدى امتثالها للمتطلبات و اشتراطات سلامة الغذاء ، وقد أثنى الوفد الأمريكي على إجراءات وآليات الفحص التي تقوم بها إدارة المجازر بالهيئة القومية

لسلامة الغذاء ، وديناميكية وفعالية تتبع المنتج منذ استلامه وحتى إعادة تصديره، وإصدار و متابعة الشهادات الصحية للمنتج.