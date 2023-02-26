عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور الرئيسية اليوم الأحد 26 فبراير

صدى البلد

 

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ الحالة المرورية من خلال خرائط جوجل لأهم الطرق والمحاور الرئيسية.

 وظهر طريق صلاح سالم بكل تقاطعاته  باللون الأخضر في الإتجاهين وطريق العروبة وكوبري الفنجري ونقق الطيران مع وجود بعض الكثافات.

و ظهور بعض المناطق باللون البرتقالي والذي يعبر عن سيولة أقل بدون تكدس وجزيرة الزمالك والعجوز أيضا تتسم بالسيولة المرورية رغم وجود بعض الكثافات الخفيفة   .

بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 اكتوبر  يتسم بالسيولة المرورية مع بعض الكثافات المتوسطة في اتجاه القادم للجيزة والمهندسين مع وجود بعض الكثافات اسفل الكوبري وفي اتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم في اتجاه مدينة نصر سيجد بعض الكثافات ؛ وعند الوصول لميدان عبد المنعم رياض فيشهد الطريق سيولة مرورية كبيرة؛ بالإضافة إلى أن محور 26 يوليو  يوجد به بعض الكثافات  المرورية للمتجهين لأكتوبر والدائري المتقاطع مع المحور يوجد به كثافات مروريه أيضا وبعض المناطق القريبة من التحويلة يوجد بها بعض الكثافات وهناك طرق أخرى والتي تؤدي للطريق اللبيني والسياحي وهم من أفضل الطرق.

بالإضافة إمتداد رمسيس والعباسية والطريق الدائري بها بعض الكثافات مع وجود بعض الكثافات المرتفعة والمتقطعة  في منطقة محطة مصر؛ بالإضافة إلى وجود بعض الكثافات في كوبري اكتوبر ووسط البلد .

وتابعت أن طريق ماسبيرو والكورنيش في الاتجاهين يتسم بالسيولة المروريه أمام وزارة الخارجية مع وجود بعض الكثافات المتوسطة وأيضا وصولا إلى مطلع كوبري 15مايو فيتسم الطريق بالسيولة المروريه مع وجود بعض الكثافات لكن منطقة التحويلات تشهد بعض الكثافات المتوسطة والمتقطعة وتستمر السيوله المرورية حتى منطقة الدائري وميدان لبنان التي تشهد بعض الكثافات المتوسطة .

ونوهت إلى أهمية الإلتزام بالقواعد المرورية والسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة أو الكثافات لتجاوز السرعات ويؤدي ذلك إلى وقوع حوادث منوهة إلى رقم إغاثة الطرق 012‪21110000..

العباسية كوبري اكتوبر الطرق والمحاور محور 26 يوليو كثافات مرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الداوجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

ترشيحاتنا

الأردن يكشف عن أزمة بسبب زلازل تركيا وسوريا الأخيرة

سقط في الفخ.. 5 عوامل ساهمت بتعادل الأهلي أمام صن داونز

الوزراء: 76.4% من مستقلي القطارات يعبرون عن تقييمهم الجيد لمنظومة النقل

لن تصدق.. هذا النوع من الشموع يطلق مواد كيميائية سامة

بدء مؤتمر تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء بتلاوة آيات من القرآن الكريم|فيديو

بعد التعادل أمام صن داونز.. فرصة وحيدة أمام الأهلي للعودة للمنافسة والتأهل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. أعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

حارس يدخل رأسه بين فكي تمساح بتايلاند.. شاهد ماذا فعل به

طريقة عمل حواوشي البطاطس

يهدد صحتك.. احذر هذا المكان بالمطبخ مليء بالجراثيم

فيديو

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ