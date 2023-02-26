تفاصيل الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور الرئيسية اليوم الأحد 26 فبراير

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ الحالة المرورية من خلال خرائط جوجل لأهم الطرق والمحاور الرئيسية.

وظهر طريق صلاح سالم بكل تقاطعاته باللون الأخضر في الإتجاهين وطريق العروبة وكوبري الفنجري ونقق الطيران مع وجود بعض الكثافات.

و ظهور بعض المناطق باللون البرتقالي والذي يعبر عن سيولة أقل بدون تكدس وجزيرة الزمالك والعجوز أيضا تتسم بالسيولة المرورية رغم وجود بعض الكثافات الخفيفة .

بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 اكتوبر يتسم بالسيولة المرورية مع بعض الكثافات المتوسطة في اتجاه القادم للجيزة والمهندسين مع وجود بعض الكثافات اسفل الكوبري وفي اتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم في اتجاه مدينة نصر سيجد بعض الكثافات ؛ وعند الوصول لميدان عبد المنعم رياض فيشهد الطريق سيولة مرورية كبيرة؛ بالإضافة إلى أن محور 26 يوليو يوجد به بعض الكثافات المرورية للمتجهين لأكتوبر والدائري المتقاطع مع المحور يوجد به كثافات مروريه أيضا وبعض المناطق القريبة من التحويلة يوجد بها بعض الكثافات وهناك طرق أخرى والتي تؤدي للطريق اللبيني والسياحي وهم من أفضل الطرق.

بالإضافة إمتداد رمسيس والعباسية والطريق الدائري بها بعض الكثافات مع وجود بعض الكثافات المرتفعة والمتقطعة في منطقة محطة مصر؛ بالإضافة إلى وجود بعض الكثافات في كوبري اكتوبر ووسط البلد .

وتابعت أن طريق ماسبيرو والكورنيش في الاتجاهين يتسم بالسيولة المروريه أمام وزارة الخارجية مع وجود بعض الكثافات المتوسطة وأيضا وصولا إلى مطلع كوبري 15مايو فيتسم الطريق بالسيولة المروريه مع وجود بعض الكثافات لكن منطقة التحويلات تشهد بعض الكثافات المتوسطة والمتقطعة وتستمر السيوله المرورية حتى منطقة الدائري وميدان لبنان التي تشهد بعض الكثافات المتوسطة .

ونوهت إلى أهمية الإلتزام بالقواعد المرورية والسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة أو الكثافات لتجاوز السرعات ويؤدي ذلك إلى وقوع حوادث منوهة إلى رقم إغاثة الطرق 012‪21110000..