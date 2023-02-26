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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة: نحاول عزل روسيا سياسيًا

صدى البلد

   أكد سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة راين تمسار اليوم الأحد أن هناك محاولات داخل الهيئة الدولية لعزل روسيا سياسيا بسبب غزوها المستمر لأوكرانيا.


ونقلت شبكة إيه أر أر الإستونية عن تمسار قوله في تصريحات صحفية: "هناك مظاهرة داخل الهيئة تقول إنه يمكن طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، لكن لا توجد إجراءات عملية بشأن كيفية حدوث ذلك، ولا أرى ذلك. "
وتابع تمسار أن هذا لا يعني بالضرورة أن عمل الأمم المتحدة بأكمله مشلول فيما يتعلق بأوكرانيا، قائلا :" من الواضح أيضا أن المواجهة في الأمم المتحدة مستمرة، ما نحاول القيام به هو ضمان العزلة السياسية لروسيا في مختلف المنظمات الدولية، ولكن في المقام الأول على مستوى الأمم المتحدة".
وبحسب تمسار، فقد لاقى ذلك بعض النجاح، لكن ترشيح روسيا لمختلف هيئات الأمم المتحدة يجب أن يُمنع في المستقبل، على حد قوله.


وتعهدت أكثر من 140 دولة بدعمها لقرار للأمم المتحدة يدعو روسيا إلى إنهاء حربها على أوكرانيا والانسحاب من الأراضي الأوكرانية.
وصوتت سبع دول فقط ضد القرار، وفي الوقت نفسه، لا يزال عمل مجلس الأمن الدولي مشلولًا فيما يتعلق بأوكرانيا ، نظرًا لأن الاتحاد الروسي عضو دائم ، ولا توجد مؤشرات حالية على تغيير ذلك، وفقا للشبكة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من 24 فبراير 2022 القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.
 

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