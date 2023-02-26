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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الكاف على خسارة الزمالك أمام الترجي

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي

سلط الاتحاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الضوء على خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي للكاف تقريرا بعنوان:" الترجي التونسي يحسم داربي شمال إفريقيا أمام الزمالك المصري بثنائية"

وذكر الموقع الرسمي للكاف، أن الزمالك فشل في تحقيق أي انتصار حتى الآن في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تلقى هزيمتين وتعادل في لقاء وحيد ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة، بينما عزز الترجي صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط.

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وأشار موقع الكاف، أن الترجي كان الأفضل والأخطر خلال المباراة، وحاول الزمالك تسجيل هدف التعادل في بداية الشوط الثاني لكن دون جدوى أمام الأداء الجيد الذي ظهر بها أشباله المدرب نبيل معلول، فوق أرضية الميدان.

ترتيب المجموعة الربعة

الترجي: 9 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

شباب بلوزداد: 3 نقاط

الزمالك: نقطة
 

الزمالك الترجي كاف الكاف دوري ابطال افريقيا

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