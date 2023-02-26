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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. عودة بعثة الزمالك .. وقرار جديد من الأهلي بعد التعادل مع صن داونز .. اجتماع طارئ لتحديد بديل مرتضى منصور

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 26-2-2023  تفاصيل كثيرة عن تعادل الأهلي أمام صن داونز الجنوب افريقي بجانب خسارة الزمالك امام الترجي التونسي .

 

بمشاركة صلاح .. ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول وكريستال بالاس، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

نجم منتخب تونس السابق يهاجم فيريرا: صفقات الزمالك فاشلة

أكد حسام الحاج علي، نجم المنتخب التونسي السابق، أن الترجي التونسي يعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي، وفوزه أمام الزمالك، كان مهمًا ووضع به قدمًا في الدور المقبل.

 

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

حقق فريق  الترجى التونسي فوزاً صعباً على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمتعهما على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

وجه بيتسو موسيماني رسالة غامضة لجمهوره ، بعد تعادل النادي الأهلي أمام فريقه الأسبق صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

 

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حاول هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق دخول النادي خلال الساعات الحالية.


أول قرار في الأهلى بعد التعادل مع صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نجم الأهلي والزمالك السابق، أحمد حسن، عن عقوبة مالية على لاعبي النادي الأهلي بسبب التعادل مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

 

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من تونس

وصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس.

 

اليوم.. اجتماع طارئ في نادي الزمالك لتحديد بديل مرتضى منصور

دعا خالد لطيف أمين الصندوق نادي الزمالك إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة الفارس الأبيض اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة، لبحث العديد من الملفات وعلى رأسها بديل مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

 

رضا عبد العال: فيريرا بدأ مباراة الزمالك والترجي بتشكيل كارثي

فتح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق "النار" على الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوفالدو فيريرا، عقب الخسارة أمام الترجي التونسي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس .

 

الشباب والرياضة: تحديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك مسئولية مجلس الإدارة فقط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

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