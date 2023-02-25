تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

وجه بيتسو موسيماني رسالة غامضة لجمهوره ، بعد تعادل النادي الأهلي أمام فريقه الأسبق صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب موسيماني ، عبر حسابه الشخصي تويتر:" مباريات كرة القدم مثيرة الليلة".

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى نقطة من مباراتين بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق صن داونز بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر شالولايل في الدقيقة 34.

وسجل هدف التعادل للأهلي محمد عبد المنعم من ضربة راسية قوية في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد عرضية من علي معلول من الجانب الأيمن ليتصدى لها بعد المنعم براسية ولا اروع معلنا هدف التعادل للأهلي.