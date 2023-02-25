أول قرار في الأهلى بعد التعادل مع صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نجم الأهلي والزمالك السابق، أحمد حسن، عن عقوبة مالية على لاعبي النادي الأهلي بسبب التعادل مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص.. عقوبة مالية ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام صن داونز ".

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى نقطة من مباراتين بينما ارتفع رصيد صنداونز للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق صن داونز بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر شالولايل في الدقيقة 34.

وسجل هدف التعادل للأهلي محمد عبد المنعم من ضربة راسية قوية في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد عرضية من علي معلول من الجانب الأيمن ليتصدى لها بعد المنعم براسية ولا اروع معلنا هدف التعادل للأهلي.