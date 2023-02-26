الشباب والرياضة: تحديد القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك مسئولية مجلس الإدارة فقط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة نادى الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة ، بيانا فى ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التى عقدت اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 فى الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

وأوضحت الوزارة، الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، منوهة أن اللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 41 تقضي بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى عدد من الحالات منها فى حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات .

كما تقضى اللائحة الاسترشادية فى مادتها رقم 23 على أن يتولي مجلس إدارة النادى باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة فى حال غيابه.

